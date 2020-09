Xe tải chở heo lật ngang do trời mưa, đường trơn

Bước vào mùa mưa cũng là thời điểm các tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng trơn trượt, hoặc khó quan sát nếu lái xe khi đang mưa. Vì vậy, bà con cần hết sức chú ý để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Vào khoảng 10 giờ, ngày 28/9, tại ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, chiếc xe tải chở 25 con heo bị lật ngang trên đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ được tay lái. Chiếc xe bị nạn do một nam thanh niên tên Trung – 32 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng điều khiển, hướng huyện Tân Hồng về lò giết mổ ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Khi đến địa điểm nêu trên, do trời mưa, đường trơn trợt, không làm chủ được tay láy nên xe đã bị lật ngang. Rất may không thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số con heo đã chết.

Hoàng Long/THĐT