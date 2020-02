Xác nhận ca nhiễm corona thứ 9 tại Việt Nam là công nhân ở Vĩnh Phúc

Trường hợp thứ 9 xác nhận nhiễm virus corona là công nhân ở Vĩnh Phúc, là 1 trong 8 người vừa từ Vũ Hán trở về Bộ Y tế thông tin, nam bệnh, 30 tuổi, nghề nghiệp công nhân. Địa chỉ ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 30/1/2020, ngay sau khi nhận được kết quả ca bệnh đầu tiên dương tính với 2019-nCoV của tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai ngay các biện pháp xử lý dịch theo quy định của Bộ Y tế trong đó bao gồm việc rà soát, xác định những người có liên quan dịch tễ với ca bệnh. Qua đó Sở Y tế Vĩnh Phúc phát hiện ông T. C. P là một trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay, trong đó xác định đã có 4 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV. Đây là trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh có nguy cơ cao.Bằng sự chủ động giám sát và phòng chống dịch, dưới sự vận động và hướng dẫn của y tế địa phương, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và được cách ly cũng như lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và đang trong tình trạng ổn định. Tiền sử dịch tễ: Bệnh nhân đã đi cùng 7 người Việt Nam khác do Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (4 người trong số này đã có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với nCoV) và cùng trở về Việt Nam ngày 17/01/2020 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài. Họ được công ty đón bằng xe của công ty và di chuyển về trụ sở. Tại công ty, nhóm có tổ chức họp (bao gồm cả bệnh nhân và 7 người Việt Nam cùng đoàn) trước khi di chuyển về nhà riêng. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi rút nCoV bằng kỹ thuật Realtime RT – PCR. Nơi thực hiện xét: Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương./.

