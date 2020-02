WHO đặt tên chính thức virus corona (nCoV) là “Covid-19”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 11/2 đã công bố rằng “Covid-19” sẽ là tên chính thức của loại virus corona chết người xuất phát từ Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên ở Geneva về tên chính thức cho nCoV: “Chúng ta giờ đã có một cái tên cho căn bệnh này, đó là Covid-19”.Ông Tedros cho biết, “co” là viết tắt của corona, “vi” là để chỉ virus, “d” là viết tắt của chữ “disease” trong tiếng Anh (có nghĩa là “bệnh”), còn “19” là để chỉ năm 2019 – năm người ta lần đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh này. Người đứng đầu WHO cũng cho biết, cái tên “Covid-19” được chọn để tránh đề cập đến một vùng đất cụ thể, một loài động vật cụ thể hay một nhóm người nào đó nhằm tránh việc kỳ thị, gây tiếng xấu cho vùng đất, loài vật hoặc người đó. Theo số liệu mới nhất, dòng virus corona “Covid-19” đã gây tử vong cho 1.112 người trên thế giới. Tổng số ca nhiễm mới của bệnh này đã là 44.789 người./.

Theo: Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch (Nguồn: AFP)

Link gốc