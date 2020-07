WHO đang giám sát trường hợp bệnh dịch hạch tại Trung Quốc

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, cơ quan này đang giám sát một ca bệnh dịch hạch tại Trung Quốc sau khi nhận được thông tin từ giới chức nước này.

Trong cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bà Margaret Harris khẳng định, sự tồn tại của bệnh dịch hạch qua nhiều thế kỷ cho đến ngày nay, song WHO đang giám sát và kiểm soát tốt tình hình.

“Chúng tôi đang theo dõi sự bùng phát của bệnh dịch hạch ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang hợp tác với giới chức Trung Quốc và chính quyền vùng Nội Mông (Trung Quốc) về vấn đề này. Hiện tại, WHO không đánh giá bệnh dịch hạch có nguy cơ cao, nhưng chúng tôi đang theo dõi nó một cách cẩn thận” – bà Margaret Harris nói.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cơ quan này ngày 6/7 đã nhận được báo cáo về ca nhiễm bệnh dịch hạch ở thành phố Bayann Nur ở vùng Nội Mông (Trung Quốc). Sau khi phát hiện ca bệnh này, chính quyền địa phương đưa ra cảnh báo dịch bệnh tại đây. Theo Ủy ban y tế thành phố Nội Mông, ca bệnh này hiện có sức khỏe ổn định. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh dịch hạch tại thành phố Bayann Nur.

Bệnh dịch hạch là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn thường lưu hành trong quần thể các loài gặm nhấm chủ yếu là chuột và bọ chét. Bệnh dịch hạch có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm do tỷ lệ tử vong cao từ 30-60%.

(Theo: Đình Nam/VOV.VN)

