Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020: Quả bóng Vàng chứng minh giá trị?

Hùng Dũng – đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ có cơ hội chứng minh giá trị khi Hà Nội FC đọ sức với Đồng Tháp trên sân nhà.

Hùng Dũng đã vượt qua Quang Hải và Trọng Hoàng để đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền vệ sinh năm 1993 trong suốt một năm qua.

Ngay sau khi giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, Hùng Dũng đã gác niềm vui sang một bên để lao đầu vào tập luyện cùng Hà Nội FC chuẩn bị cho vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 với Đồng Tháp.



Hùng Dũng lần đầu giành Quả bóng Vàng Việt Nam (Ảnh: Hà Khánh).

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, ông sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để đánh bại Đồng Tháp, qua đó giành vé đi tiếp. Do đó, Hùng Dũng nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu.

Đồng Tháp gây cú sốc khi đánh bài Hải Phòng với tỉ số 3-1 ở vòng loại. Ở trận đấu đó, đội chủ sân Cao Lãnh chơi tấn công hay và phản công cũng rất tốt khiến Hải Phòng không triển khai được lối đá quen thuộc của mình.

Mục tiêu của Đồng Tháp là tiến càng sâu ở Cúp Quốc gia càng tốt nên họ sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước Hà Nội FC. Tinh thần chính là thứ vũ khí lớn nhất của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, để ca khúc khải hoàn ở sân Hàng Đẫy không phải muốn là được. Bởi lẽ, Hà Nội FC có thành tích thi đấu cực tốt trên sân nhà, chưa kể thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng hơn hẳn Đồng Tháp.

Mặc dù Hà Nội FC có một số gương mặt dính chấn thương như Minh Long, Duy Mạnh, Đình Trọng, nhưng trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, HLV Chu Đình Nghiêm đã phần nào lấp được những chỗ trống kể trên. Bằng chứng là nhà đương kim vô địch đã toàn thắng ở 3 trận giao hữu gần nhất.

Đội hình chất lượng, cộng với lợi thế sân nhà khi có cổ động viên cổ vũ là nguồn động lực lớn để Hùng Dũng và các đồng đội thi đấu thắng hoa, giành chiến thắng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Dũng “Chíp” chứng minh giá trị của mình sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019.

Ngoài trận đấu giữa Hà Nội FC vs Đồng Tháp, trong ngày hôm nay còn có những trận đấu khác ở vòng 1/8 như Bình Dương vs Thanh Hóa, Cần Thơ vs Bình Phước và Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Hà Nội FC vs Đồng Tháp (diễn ra vào lúc 19h), mời quý độc giải quan tâm theo dõi.

(Theo: Hoàng Yến/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-thao/bong-da/vong-18-cup-quoc-gia-2020-qua-bong-vang-chung-minh-gia-tri-1054187.vov