Virus corona có thể đột biến, Trung Quốc hành động khẩn

Nhằm ngăn chặn virus corona lây lan, chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân không rời khỏi TP Vũ Hán ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán, virus tính đến thời điểm hiện tại đã khiến hơn 540 người mắc bệnh, với các triệu chứng tương tự viêm phổi như khó thở và sốt. Trong số này, đã có 17 người thiệt mạng – tăng gần gấp đôi so với thời điểm 22-1. Virus đã bắt đầu lây sang các TP trong nước: Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, cũng như lan qua Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông và Thái Lan. Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan, chính quyền Trung Quốc đã áp lệnh tạm ngưng mạng lưới giao thông công cộng di chuyển từ Vũ Hán, nơi có 11 triệu người sinh sống, sang những thành phố khác. Theo The Guardian, xe buýt, phà, máy bay, tàu hỏa cùng những mạng lưới giao thông chở khách di chuyển chặng dài sẽ bị tạm ngưng kể từ 10 giờ (giờ địa phương) ngày 23-1.Giới chức Trung Quốc khẳng định quốc gia của họ đang trong thời điểm quan trọng nhất để ngăn ngừa virus, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán đang đến gần với hàng trăm triệu người Trung Quốc di chuyển trong và ra ngoài nước. “Lễ hội mùa xuân đang đến gần, làm gia tăng rủi ro virus lây lan khiến việc ngăn ngừa trở nên khó khăn hơn. Virus có thể đột biến và có nguy cơ bùng phát diện rộng” – bà Li Bin, phó giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, khẳng định. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hoãn quyết định liệu có cần ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Thay vào đó, họ yêu cầu các chuyên gia của mình tiếp tục họp vào ngày 23-1. WHO cũng đánh giá cao các biện pháp nêu trên của giới chức Vũ Hán, nói rằng chúng cho thấy sự cam kết trong việc giảm thiểu rủi ro trong và ngoài nước.

Theo: Cao Lực (Theo Guardian)