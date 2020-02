Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, xuống còn 23.208 VND/USD

Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm xuống còn 23.208 VND/USD, giảm 9 đồng so với hôm qua. Sáng nay (12/2), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.208 đồng, giảm 9 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.854 VND/USD, giữ nguyên chiều mua vào nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.Các ngân hàng thương mại trong nước sáng 12/2 công bố tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.150 VND/USD (mua vào) và 23.320 VND/USD (bán ra). Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 23.150 – 23.320 VND/USD (mua vào – bán ra), không đổi so với hôm qua. Ngân hàng BIDV điều chỉnh tỷ giá tăng lên mức 23.170 VND/USD (mua) và 23.310 VND/USD (bán), giảm 20 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Vietinbank: 23.162 – 23.312 VND/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên mức hôm qua. Eximbank: 23.160 VND/USD (mua vào) và 23.290 VND/USD (bán ra), giảm 10 đồng so với phiên liền trước. Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 12/2 (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,08% xuống 98,638 điểm vào lúc 6h35 (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD tăng 1,0918. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2957. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,06% lên 109,84./.

Theo: Trần Ngọc/VOV.VN

Link gốc