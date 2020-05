TX. Hồng Ngự: Tìm người đánh rơi tài sản

Hôm nay tại thị xã Hồng Ngự, một người dân đã nhặt được 1 cái bóp bên trong có khoảng 1 triệu đồng. Hiện công an thị xã Hồng Ngự đang tìm người đánh rơi số tài sản trên.

Theo đó vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, ông Huỳnh Văn Lượng, ngụ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự điều khiển xe mô tô trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự thì nhặt được 1 cái bóp, bên trong có khoảng 1.000.000 đồng. Ông Lượng đã mang đến Công an phường An Thạnh giao nộp với mong muốn sớm trả lại cho người đánh rơi. Công an phường An Thạnh thông báo người dân nào có đánh rơi số tài sản trên, liên hệ công an phường để làm thủ tục nhận lại tài sản.