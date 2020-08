TX. Hồng Ngự: Khởi tố bị can trộm cắp tài sản

Là đối tượng nghiện ma túy; đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng được cho tại ngoại và đối tượng lại tiếp tục trộm cắp tài sản. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phụng, sinh năm 2001, ngụ khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào lúc 02 giờ, ngày 21/8/2020, Phụng mang theo kìm cộng lực để đi trộm cắp tài sản. Khi đến Ki ốt chợ Thực phẩm thị xã Hồng Ngự, do chị Mạc Thị Ngọc Mi, sinh năm 1994, ngụ khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự làm chủ, thấy không có người trông coi, nên Phụng dùng kìm cắt ổ khóa, đột nhập vào trong mở tủ lấy trộm tiền và card điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến 09 giờ cùng ngày, chị Mi đến Công an phường An Thạnh trình báo mất tài sản với tổng trị giá hơn 4,5 triệu đồng. Qua 02 giờ điều tra, xác minh, Công an phường đã bắt được Phụng, thu hồi tài sản hơn 3 triệu đồng. Phụng khai nhận trộm cắp để tiêu xài và chơi game.