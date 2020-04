TX.Hồng Ngự: Cây ATM gạo miễn phí đầu tiên phục vụ bà con nghèo

Tại thị xã Hồng Ngự, cây ATM gạo miễn phí đầu tiên đã xuất hiện, đưa vào phục vụ sáng ngày 20/4.

Cây ATM gạo miễn phí được đặt tại trụ sở UBND phường An Lộc. Đối tượng phục vụ là người dân thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người được nhận 2kg gạo/lần/ngày.

Tổng kinh phí lắp đặt cây ATM gạo nói trên là khoảng 10 triệu đồng, do UBND phường An Lộc vận động một mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ. Theo kế hoạch, UBND phường An Lộc sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gạo, để hỗ trợ cho bà con nghèo qua hết đợt dịch này.

Hoàng Phương/THĐT