Trung Quốc yêu cầu Mỹ rút ngay lệnh trừng phạt quan chức Tân Cương

Trung Quốc cho rằng Tân Cương hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và họ sẵn sàng đáp trả Mỹ nếu can thiệp vào đây.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên yêu cầu Mỹ rút ngay lệnh trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, Tân Cương hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, Mỹ không có quyền cũng như tư cách can thiệp, do đó hành vi của Mỹ là hành vi can thiệp nghiêm trọng vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế cũng như quan hệ Trung Mỹ. Trung Quốc kịch liệt phản đối động thái của Mỹ và quyết định sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả “đối đẳng” đối với tổ chức cũng như quan chức Mỹ có hành vi “can thiệp thô bạo” vào vấn đề Tân Cương.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc đốc thúc Mỹ rút lại các quyết định sai lầm, dừng ngay tất cả các hành động và lời nói can dự vào công việc nội bộ, gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc”.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào động thái mới đây của Mỹ liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Hôm qua (9/7), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeoo thông báo, Mỹ tiến hành trừng phạt 4 quan chức cấp cao Khu tự trị Tân Cương bao gồm Bí thư Trần Toàn Quốc và những người chưa được xác định khác “được cho là phải chịu trách nhiệm hoặc đã đồng lõa trong việc giam giữ, đối xử bất công với những người Duy Ngô Nhĩ, dân tộc thiểu số Kazakhstan và thành viên của các nhóm thiểu số khác tại Tân Cương”.

Với lệnh trừng phạt này thì những người có tên trong danh sách và thành viên gia đình họ sẽ bị cấm vào Mỹ. Thành viên gia đình các quan chức chưa được công bố cũng có thể chịu những hạn chế tương tự.

(Theo: Đinh Tuấn/VOV.VN)

Link gốc