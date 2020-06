Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ về vấn đề Hong Kong

Trung Quốc khuyến cáo Mỹ “lập tức sửa chữa sai lầm” và rút lại các quyết định liên quan, ngừng can thiệp vào nội bộ Trung Quốc.

Chính quyền trung ương Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong hôm qua (26/6) đã đồng loạt lên tiếng “phản đối mạnh mẽ” việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hong Kong và việc Mỹ hạn chế thị thực của quan chức nước này.



Cảnh sát Hong Kong xịt hơi cay, giải tán người biểu tình tháng 12/2019. Ảnh: Bloomberg.

Trước việc Mỹ quyết định hạn chế thị thực của các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã lên tiếng “kiên quyết phản đối” và gọi đây là “việc làm sai trái”.

Trong phát biểu đưa ra ngày 26/6, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc một lần nữa khẳng định Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp. Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong là nhằm vào số ít những hành vi và hoạt động “gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia”.

Trung Quốc khuyến cáo Mỹ “lập tức sửa chữa sai lầm” và rút lại các quyết định liên quan, ngừng can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục thực thi các “biện pháp mạnh mẽ” để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của mình.

Cùng ngày, chính quyền Hong Kong cũng ra tuyên bố bày tỏ sự “phản đối mạnh mẽ” trước việc Thượng viện Mỹ thông qua “Đạo luật tự chủ Hong Kong”, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân và công ty ủng hộ Trung Quốc hạn chế quyền tự chủ của đặc khu này, cho rằng việc làm của Washington sẽ tổn hại quan hệ và lợi ích chung của cả hai bên.

Người phát ngôn chính quyền Hong Kong nhấn mạnh, nhiều bình luận của Quốc hội Mỹ về vấn đề Hong Kong đưa ra trong đạo luật “sai lệnh nghiêm trọng” và “vô căn cứ”. Tuyên bố cũng cho rằng, những trừng phạt đưa ra đối với các tổ chức tài chính của Hong Kong “không mang giá trị pháp lý” và hối thúc phía Mỹ làm việc với thái độ có trách nhiệm, tránh những hành động gây ảnh hưởng tới sự vận hành và khách hàng của các tổ chức tài chính đặc khu này.

Dự kiến, Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua trong cuộc họp bắt đầu vào ngày mai (28/6) và kết thúc ngày 30/6.

