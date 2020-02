Trần Kim Thi – Cô học trò vùng biên vượt khó, học giỏi

Ngày 13/02/2020, chương trình “ADC mang đến sự tốt lành” do Công ty ADC và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp phối hợp thực hiện đã đến trao học bổng cho em Trần Kim Thi là học sinh lớp 9A1, Trường TH – THCS An Lạc, TX.Hồng Ngự.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao cho em Trần Kim Thi suất học bổng gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, em còn được đại diện Công ty ADC và các mạnh thường quân tặng 50 kg gạo, 1 chiếc xe đạp và nhiều phần quà khác.

Em Trần Kim Thi có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng luôn vượt khó học giỏi. Cha em bươn chải mưu sinh trên sông nước, mẹ mang bệnh ung thứ vú ác tính, sức khỏe rất kém.

Không vì hoàn cảnh đó mà em và ba, mẹ đầu hàng trước số phận. Ngược lại, Thi vẫn luôn nỗ lực tiến lên phía trước bằng con đường học vấn. Trong nhiều năm học cấp 1 và cấp 2, Thi luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi và học sinh chăm ngoan, được nhiều bạn bè và thầy cô quý mến.

Ngoài giờ đến lớp, em còn phụ ba mẹ công việc gia đình. Để đỡ gánh lo chi phí học tập, em phụ quán ăn lấy tiền mua tập vở, quần áo, cùng với ba mẹ chăm lo cho các em vẫn còn đang trong tuổi đến trường.

Cả gia đình của Thi ở trong căn nhà nhỏ tạm bợ. Để tránh rủi ro do giông gió bất thường, Thi và em phải ở tạm nhà nội.

Cũng tại buổi lễ, Công ty ADC trao 5 suất quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường TH – THCS An Lạc. Mỗi em nhận được 1 chiếc xe đạp và các dụng cụ học tập cần thiết.

CTV Hoài Nam/THĐT