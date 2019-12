Tổng thống Putin điện đàm, cảm ơn Tổng thống Trump

Nga hôm 29-12 cho biết đã phá tan âm mưu khủng bố tại TP St. Petersburg nhờ thông tin từ Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn đến người đồng cấp Mỹ Donald Trump vì điều này. Các hãng thông tấn Nga trích dẫn Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nhờ thông tin tình báo từ Washington, 2 đối tượng người Nga đã bị bắt giữ vào ngày 27-12 với cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố tại các sự kiện mừng năm mới ở St. Petersburg. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã cảm ơn Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm hôm 29-12 vì thông tin nêu trên. Điện Kremlin không cung cấp thông tin chi tiết, chỉ nói rằng 2 nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố. Quan hệ Moscow – Washington căng thẳng vì nhiều vấn đề – từ Ukraine, Syria đến nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Dù vậy, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dường như vẫn có các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp.Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với nhau nhiều lần kể từ khi ông Trump nhậm chức. Bản ghi chép từ các cuộc điện đàm cho thấy họ thường trao đổi về vấn đề Syria, thỏa thuận hạt nhân, Triều Tiên và thương mại. Cách đây 2 năm, ông chủ Điện Kremlin cũng đã điện đàm để cảm ơn Tổng thống Trump vì thông tin tình báo giúp Nga ngăn chặn vụ đánh bom nhằm vào một nhà thờ ở St Petersburg. Nga thường xuyên bị các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tấn công. Vào năm 2015, IS nhận trách nhiệm bắn rơi một máy bay thương mại Nga không lâu sau khi máy bay này cất cánh từ Ai Cập, khiến 224 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc tham dự các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow vào tháng 5 tới, sau khi nhận được lời mời từ Tổng thống Putin.

Theo: Cao Lực (Theo Reuters, BBC)/NLĐO