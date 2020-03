Tổng thống Mỹ Trump phê duyệt tuyên bố thảm họa của bang California

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phê duyệt tuyên bố thảm họa của California khi số ca dương tính với Covid-19 tăng nhanh tại bang bờ Tây này.

Tuyên bố phát đi vào tối ngày 22/3 của Nhà Trắng nêu rõ: Hành động của Tổng thống Donald Trump cho phép sử dụng nguồn ngân sách Liên bang vào việc Tư vấn Khủng hoảng cho các cá nhân bị ảnh hưởng ở mọi khu vực tại bang California. Ngân quỹ Liên bang cũng sẵn sàng chi cho chính quyền bang, bộ lạc, chính quyền các địa phương đủ điều kiện và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định để thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.



Tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ tính đến ngày 22/3. Ảnh: ABC News.

Hiện có hơn 1.600 trường hợp mắc Covid-19 đã được xác nhận và 30 người chết do bệnh này ở bang California, cao thứ ba trong số tất cả 50 bang của Mỹ, chỉ sau bang Washington và New York.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã lần lượt phê duyệt tuyên bố thảm họa của bang New York và Washington.

California hiện là bang đông dân nhất và cũng là nơi có đông cộng đồng người gốc Việt sinh sống nhất tại Mỹ.

(Theo: PV/VOV.VN)

