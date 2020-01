Tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

Ban Chỉ đạo điều hành chương trình Phối hợp công tác Dân vận giữa Lực lượng vũ trang với MTTQ và các tổ chức Chính trị – xã hội tỉnh Đồng Tháp, vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019.

Năm 2019, công tác phối hợp giữa Lực lượng vũ trang với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Đồng Tháp có nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội như: LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; Bộ đội về làng” v.v…

Cùng với đó, các ngành vận động tài trợ và huy động lực lượng nâng cấp trên 72 km đường nông thôn; sửa chữa và cất mới hơn 670 căn nhà và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác, với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phối hợp tuần tra xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thành Công lưu ý: Thời gian tới, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận phải thực sự đi vào chiều sâu; xác định những việc làm cụ thể để mang lợi ít thiết thực cho nhân dân; chú ý tăng cường giúp dân khu vực biên giới, vùng sâu…kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác Dân Vận.