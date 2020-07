Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp

Giới chức Trung Quốc cảnh báo, tháng 7 và tháng 8 tới tình hình mưa lũ tại Trung Quốc sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Cùng với cảnh báo sáng nay (1/7) của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc về mưa lớn tại nhiều địa phương của nước này thì tại cuộc họp mới đây của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các quan chức cũng cảnh báo, tháng 7 và tháng 8 tới tình hình mưa lũ tại Trung Quốc sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.



Cảnh ngập lụt ở Trùng Khánh hôm 28/6. Ảnh: China News.

Theo cảnh báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong hai ngày 1 và 2/7 các địa phương của nước này như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây… tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn, đặc biệt tại Trùng Khánh, Quý Châu sẽ có mưa rất to với lượng mưa từ 100-150mm, mưa lớn sẽ kèm theo dông và hiện tượng thời tiết bất thường. Đây cũng là ngày thứ 30 liên tiếp, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ra cảnh báo về mưa lớn tại các địa phương của nước này.

Trong khi đó, tại cuộc họp ngày hôm qua (30/6) của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Vương Chương Lập, Phó Vụ trưởng Vụ phòng chống thiên tai hạn hán của Bộ Thủy lợi cho biết, khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 sẽ là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc khi lũ lụt xuất hiện thường xuyên và liên tục.

Theo ông Vương Chương Lập, lũ lụt năm nay chủ yếu là do mưa lớn kéo dài, khiến mực nước trên các sông dâng cao. Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay, lượng mưa đổ xuống đã tăng 30-80% so với mọi năm, có nơi lượng mưa tăng gấp đôi so với năm 2019, mưa lớn khiến mực nước trên 250 con sông của Trung Quốc vượt mức báo động lũ.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh, thời gian tới Trung Quốc cần làm tốt ba nhiệm vụ bao gồm kiểm soát không để vượt mức báo động lũ trên các sông lớn, phòng ngừa sự cố ở các đập, hồ chứa nước cũng như lũ quét ở khu vực miền núi.

Được biết, đợt mưa lũ từ đầu tháng 6 đến nay, đã gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 12 triệu người Trung Quốc tại 26 tỉnh, thành, trong đó khiến 78 người chết và mất tích, ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ Nhân dân tệ (3,6 tỷ USD).

Trong một diễn biến khác, do mưa lớn ở trung và thượng nguồn sông Trường Giang, hôm 29/6 vừa qua, chính quyền Trung Quốc cũng đã mở hai đập tràn của đập Tam Hiệp, đánh dấu lần xả lũ chính thức đầu tiên của con đập lớn nhất thế giới trong năm nay, 34 máy phát điện của đập hoạt động đầy đủ và gần đạt công suất tối đa.

Mặc dù có ý kiến cho rằng việc xả đập Tam Hiệp gây ra lũ lụt ở hạ nguồn, tuy nhiên các chuyên gia khẳng định việc xả đập là hoàn toàn bình thường nhằm chuẩn bị cho đợt mưa lớn sắp tới.

