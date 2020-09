Tiêu hủy gần 250 ngàn gói thuốc lá nhập lậu

Ngày 11/9, 250 ngàn bao thuốc lá lậu đã được tiêu hủy tại nhà máy xử lí môi trường ở huyện Cao Lãnh.

Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Hải quan Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện một số đơn vị liên quan, tổ chức tiêu hủy. Tổng trị giá số thuốc lá tiêu hủy khoảng 3 tỉ đồng, do công an thị xã Hồng Ngự và bộ đội biên phòng tịch thu trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến nay.

Thu Trang/THĐT