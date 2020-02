Tiền Giang: Hỗ trợ nông dân tiêu thụ trái cây do ảnh hưởng dịch nCoV

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang vừa có công văn gửi các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ trái cây, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.Qua triển khai, các cấp CĐ trong tỉnh đã mở 6 điểm bán thanh long tại các KCN Tân Hương (huyện Châu Thành), Long Giang (huyện Tân Phước), Cụm công nghiệp Trung An (TP Mỹ Tho), qua đó đã bán được hơn 4 tấn sản phẩm trong ngày đầu cuối tuần qua. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh vận động đoàn viên, cán bộ, CNVC-LĐ tích cực hỗ trợ tiêu thụ trái cây, nhất là thanh long; vận động các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể mua thanh long đưa vào phần tráng miệng trong suất ăn giữa ca của công nhân…Việc bán hỗ trợ đang tiếp tục duy trì và mở rộng, nhằm góp phần cùng các ngành, các cấp hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiêu thụ trái cây, nhất là trái thanh long, bị ùn ứ do ảnh hưởng của dịch nCoV không xuất khẩu được.

Theo: H.Lê/NLĐ

