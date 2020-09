Thuyền trưởng bị điện giật tử vong khi hàn điện

Trong lúc hàn điện sửa bánh lái, chiếc xà lan đang được cẩu lên cao bị đứt dây rơi xuống nước, kéo theo vị trí làm việc cùng với chiếc kiềm hàn. Vụ việc đã khiến người hàn điện, vốn là thuyền trưởng lái xà lan tử vong.

Vụ việc trên xảy ra trên địa bàn thành phố Sa Đéc, vào khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 03/9, tại một cơ sở sửa máy, thuộc khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông.

Nạn nhân là anh Lê Văn Thuận, sinh năm 1987, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Anh Thuận vốn là thuyền trưởng lái thuê xà lan, điều khiển xà lan đến cơ sở sửa máy để sửa bánh lái xà lan. Do thời điểm này cơ sở không đủ thợ sửa nên anh Thuận xin chủ cơ sở tự hàn điện sửa bánh lái. Trong lúc hàn thì bất ngờ dây xích cẩu xà lan lên khỏi mặt nước bị đứt. Chiếc xà lan rơi xuống nước. Chiếc phao, nơi anh Thuận ngồi hàn bị nước tràn vào chìm xuống nước. Do chiếc kềm hàn điện cùng bị chìm xuống nước đã khiến anh Thuận bị điện giật. Khi phát hiện mọi người đã kịp thời ngắt điện nhưng anh Thuận đã tử vong.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ tai nạn này một lần nữa nhắc nhở người dân cần hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện.

Tin, ảnh: Long Hồ/THĐT