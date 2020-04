Thụy Điển yêu cầu EU mở cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh Covid-19

Thụy Điển đang có kế hoạch yêu cầu Liên minh châu Âu mở cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19.

Đây là động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa quốc gia Bắc Âu này với Trung Quốc, diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo của Mỹ, Australia và Đức yêu cầu giới chức Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên Bắc Kinh cho rằng đây là nhiệm vụ của các nhà khoa học chứ không phải các nhà chính trị.



Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren. (Ảnh: AFP).

“Khi dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu được kiểm soát, thì sẽ rất hợp lý để tiến hành một cuộc điều tra quốc tế, độc lập để hiểu về nguồn gốc và sự lây lan của virus”, Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren viết trong một báo cáo trình lên Quốc hội nước này vào hôm qua (29/4).

“Một điều quan trọng nữa là phải điều tra toàn bộ cách xử lý dịch bệnh Covid-19 của cộng đồng quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thụy Điển sẵn sàng nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác của Liên minh châu Âu”, bà Hallengren nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cũng đề nghị tiến hành điều tra WHO sau dịch bệnh chấm dứt. “Chúng tôi nghĩ rằng WHO đang thực hiện 1 công việc rất quan trọng, vì thế chúng tôi cho rằng giờ không phải là lúc để giải trình và hãy để họ làm công việc của mình trong đại dịch này”, bà Ann Linde phát biểu trong 1 hội thảo trực tuyến của Hội đồng Atlantic diễn ra hôm qua (29/4), đồng thời nhấn mạnh rằng, điều này không có nghĩa là Thụy Điển “vui mừng” về công việc của WHO.

Thụy Điển trước đây đã chỉ trích một báo cáo của truyền thông Trung Quốc lên án cách thức đối phó dịch bệnh của Thụy Điển.

Quan hệ của Thụy Điển với Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trước khi dịch bệnh bùng phát. Stockholm đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh thả Gui Minhai – một công dân Thụy Điển điều hành một nhà xuất bản sách tại Hong Kong. Hồi tháng 2/2020, Gui Minhai đã bị tòa án Trung Quốc kết án 10 năm tù./.

(Theo: Hồng Anh/VOV.VN)