Thủ tướng tiếp đại diện WHO tại Việt Nam

Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao sự vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam; WHO cũng ghi nhận và đánh giá cao các vấn đề mà Việt Nam đã và đang thực hiện trong việc chống dịch Covid.

Đây là nội dung buổi làm việc sáng nay của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Tiến sĩ Ki-đông Pắc – Trưởng Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng WHO, Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh cao cả. Việt Nam luôn chủ trương công khai, minh bạch trong quá trình chống dịch, nỗ lực bảo đảm chống dịch hiệu quả đi đôi với bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, xã hội ổn định. Ông Ki-đông Pắc cam kết hợp tác chặt chẽ với Bộ Y Tế Việt Nam, huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam. Liên quan vấn đề vắc-xin chữa bệnh Covid-19, WHO đã hợp tác với các đối tác, đến nay có 20 ứng cử viên về sản xuất loại vắc-xin này, trong đó năng lực sản xuất vắc-xin ở Việt Nam có thể đáp ứng được. WHO một lần nữa đánh giá cao sự chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ Việt Nam, khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn./.