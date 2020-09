Thủ tướng Thái Lan ra lệnh ngăn chặn nạn đánh bạc trực tuyến

Vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số (MDES) phải chặn 1.202 trang mạng đánh bạc trực tuyến trong vòng 15 ngày.

Vào ngày 23/9, Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số đã bắt đầu phối hợp với một số tổ chức, bao gồm Văn phòng Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ Internet của Thái Lan và các nhà cung cấp dịch vụ di động để chặn quyền truy cập vào các trang mạng đánh bạc.

Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội (MDES) sẽ đề nghị tòa án ra lệnh đóng cửa thêm 220 trang mạng đánh bạc, cùng với 982 lệnh đã được ban hành trước đó. Bộ này cũng đã hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ internet và nhà khai thác di động Thái Lan ngăn chặn việc truy cập các trang mạng đánh bạc trực tuyến theo lệnh của tòa án trong vòng 15 ngày, nếu không họ sẽ bị buộc tội theo Đạo luật Máy tính và phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 200.000 baht (tương đương khoảng 6.300 USD).

Theo Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Thái Lan, các nghiên cứu cho thấy cờ bạc trực tuyến có thể làm người chơi thua lỗ nhiều hơn so với cờ bạc bình thường và gây ra nhiều hệ lụy do dễ truy cập hơn, do đó, quan điểm của chính quyền Thái Lan là phải giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

(Theo: Quang Trung, Trọng Đạt/VOV.VN)