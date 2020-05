Thời sự tối – Thứ Tư, 20/5/2020

– Tình hình thay đổi do ảnh hưởng Covid 19. Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Quốc hội chưa tăng lương cơ sở từ 01/7. – Chống dịch theo kiểu khác người, Brazil trở thành ổ dịch lớn thứ 4 thế giới. – Bộ NN&PTNT cảnh báo nguy cơ virus mới từ tôm Trung Quốc. – Thắp hương, nấu ăn tại quầy, hệ thống điện không đảm bảo an toàn, nguyên nhân các chợ ở Đồng Tháp đối diện với nguy cơ cao về cháy nổ. – Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một nam phụ huynh ở Long An xông vào lớp đánh cô giáo ngất xỉu. Mời xem chương trình qua video clip: