Thời sự tối – Thứ Tư, 04/3/2020

Những nội dung chính:

– Đồng Tháp: Ứng dụng công nghệ mới tại cánh đồng lúa lý tưởng.

– Hơn 93.000 ca nhiễm, 3.209 ca tử vong. WHO khẳng định, Covid – 19 nguy hiểm hơn cúm mùa.

– Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid – 19 tại hơn 250 điểm cầu trong toàn quân.

– Liên quan vụ Tuấn “khỉ”, Bộ Công an yêu cầu kiểm điểm Công an quận 11 và Công an huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

– Tin thế giới đáng chú ý: 5 thuyền viên người Việt mất tích trong vụ cháy tàu ngoài khơi đảo JeJu (Hàn Quốc).