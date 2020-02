Thời sự tối - Thứ năm, 20/02/2020

– Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Đồng Tháp phát triển kinh tế hài hòa với công tác an sinh xã hội. – Lập Bản đồ nguyên tử 3D đầu tiên về virus corona – Bước đột phá quan trọng hướng tới việc điều trị bệnh. – Hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess đã tử vong, nâng tổng số người tử vong do căn bệnh này lên 2.108 người. – TP.HCM kiến nghị cho học sinh, học viên nghỉ đến hết tháng 3/2020 để đảm bảo an toàn trước dịch Covid -19. – Giết mổ gia cầm sống tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm. – Hơn 200 ô tô đâm liên hoàn khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.