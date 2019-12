Thời sự tối - Thứ ba, 24/12/2019

– Bộ GTVT xin lùi tiến độ thu phí tự động không dừng. – Nguyên nhân bước đầu vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô 16 chỗ chở tăng ni, phật tử và xe container, khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương. – Cháy lớn thiêu rụi 2 xưởng may rộng 10.000 m2 của Công ty May Nhà Bè – Sóc Trăng. – Chia sẻ của những hộ nuôi heo ở Đồng Tháp, may mắn thoát được dịch tả heo Châu Phi. – Cảnh giác với những đối tượng giả tài xế xe ôm công nghệ để trộm cướp. – Nuôi gà để cai nghiện smartphone.