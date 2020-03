Thời sự tối - Chủ nhật, 29/3/2020

– Xác định 15 ngày tới là “giờ vàng”, quyết định thành bại trong chống dịch Covid 9. Thủ tướng nhấn mạnh: phải thực hiện nghiêm việc dừng những hoạt động tập trung đông người. Thủ tướng cũng thống nhất, dừng phát hành sổ xổ kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1-4 để tránh dịch lây lan. – Một người trốn khỏi khu cách ly ở Tây Ninh, khiến lực lượng chức năng phải khẩn cấp truy tìm. – Cộng đồng mạng thú vị với án phạt chống đẩy của công an Bắc Giang đối với tài xế không đeo khẩu trang. – Công an Đồng Tháp tạm ngừng cấp các loại giấy tờ liên quan đến công dân để phòng chống dịch Covid-19. – Những hi sinh thầm lặng của lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung Phòng Khám Quân dân y Giồng Găng.