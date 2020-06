Thời sự tối - Chủ nhật, 28/6/2020

– Nhìn lại kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc vừa qua, nhiều tác phẩm Chất lượng và sáng tạo. – Đã có hơn 10 triệu người mắc covid-19 trên toàn cầu, và hơn nửa triệu người tử vong. – Trưa nay, vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Nghệ An đã được khống chế sau 2 ngày bùng phát, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 ha rừng. – Cục hải quan tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ công tác phó chi cục hải quan say xỉn, bỏ chạy sau khi gây tai nạn. – Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ một đối tượng chuyên lấy trộm các tụ bù điện.