Thời sự tối - Chủ nhật, 27/9/2020

– Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham gia sự kiện đi bộ, kêu gọi đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. – Đồng Tháp: tuyên dương 102 giáo viên, sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019– 2020. – Dự báo chiều và tối nay, TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ có mưa to ở nhiều nơi, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. – Băng cướp nhí mới 15-17 tuổi đã gây ra hàng loạt vụ cướp liên tỉnh vừa bị công an triệt phá. – Ít nhất 16 người thiệt mạng khi bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) tại mỏ than ở phía Tây Nam Trung Quốc vào hôm nay.