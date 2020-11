Thời sự tối - Chủ nhật, 15/11/2020

– 15 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. – Bão số 13 bắt đầu càn quét miền Trung, gây gió mạnh, mưa lớn, nhiều vùng ven biển tan hoang do bão. – Nữ tài xế lái ô tô tông xe chở sản phụ, kéo lê hàng trăm mét. – Gia tăng số vụ và số người chết do tai nạn giao thông ở tỉnh Đồng Tháp – nỗi đau tai nạn giao thông vẫn còn đó! – Ít nhất 10 người chết, 7 người khác nguy kịch do cháy tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Romania.