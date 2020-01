Thời sự tối - Chủ nhật, 12/01/2020

– Tết năm nay, sản lượng quýt hồng Lai Vung chỉ còn 4 ngàn tấn, bằng 1 phần 5 so với năm ngoái. – Phụ nữ khởi nghiệp Đồng Tháp với nhiều món mứt tết ngon và lạ. – Liên quan đến bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, Bộ Y tế khuyến cáo về phòng chống viêm phổi cấp do chứng vi rút mới. – Công an tỉnh Bình Dương phá đường dây mua bán ma túy, thuốc lắc với quy mô lớn. – Kính viễn vọng lớn nhất thế giới tại Trung Quốc chính thức được đưa vào hoạt động.