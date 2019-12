Thời sự tối - 23/12/2019

Những tin chính:

-Từ ngày 1/1/2020, lao động qua đào tạo nghề sẽ được hưởng lương cao hơn, ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

-Đồng Tháp:phát hiện 220 trường hợp có việc làm mới nhưng vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

-Chàng trai Đồng Tháp thổi hồn vào tre nứa, biến hóa thành những tác phẩm mĩ nghệ sinh động, đẹp mắt.

-Gần một trăm học sinh Mầm non ngộ độc phải cấp cứu sau khi ăn bánh cuốn.

-Tin thế giới đáng chú ý: Xả súng tại Chicago ngay trong lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do súng đạn. Mời xem chương trình qua video clip: