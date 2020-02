Tháp Mười: Xây dựng mô hình nuôi heo an toàn sinh học

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp Mười xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi heo an toàn sinh học với số lượng khoảng 200 con heo thịt ở xã Tân Kiều.

Kế hoạch trên được xây dựng sau khi một trang trại nuôi heo trong hệ thống làm lạnh trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả.

Đó là Trang trại nuôi heo trong hệ thống làm lạnh Thanh Hương. Nơi đây đang có 100 con heo sinh sản và khỏang 500 heo con. Heo sinh sản được nuôi trong phòng kính, có hệ thống làm lạnh, tiêm phòng vaccine và có sổ theo dõi tiêm phòng nghiêm ngặt. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm thực hiện. Vì vậy, Trang trại hạn chế được ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo thống kê của ngành chuyên môn huyện Tháp Mười, trên 45% đàn heo (của 406 hộ) bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Chủ yếu là ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẽ, không đảm bảo an toàn vệ sinh chăn nuôi. Hiện tại, tổng đàn heo của huyện còn trên 11.000 con, chủ yếu là thuộc các hộ chăn nuôi tập trung hoặc hộ nuôi nhỏ lẽ và được thực hiện các khâu đảm bảo an toàn.

Thúy Ly/THĐT