Tháp Mười: Nhắc nhở nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường

Công an huyện Tháp Mười cùng công an thị trấn Mỹ An ra quân tuyên truyền, nhắc nhở nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Đa số người dân chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang khi ra đường.

Đoàn công tác cũng phát hiện một số người dân chưa thực hiện nghiêm túc. Đối với những trường hợp này, lực lượng công an tiến hành nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định phòng dịch bệnh khi ra đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đồng thời phát khẩu trang vải miễn phí cho người dân khi chưa có khẩu trang.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ bản thân, phòng chống dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Như Ý/THĐT