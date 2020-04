Tháp Mười: May trên 25 ngàn khẩu trang vải phát cho người dân

Thông qua lực lượng hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các tổ chức chính trị – xã hội, giáo viên, người dân, huyện Tháp Mười đã thành lập được 17 tổ may khẩu trang.

Thống kê đến ngày 31/3, các tổ này đã may được trên 25.000 cái khẩu trang vải. Sau khi may xong, khẩu trang được giặt sạch, phơi khô và phát miễn phí cho người dân tại các khu vực đông dân cư, chợ, bộ phận một cửa và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồng Tháp đang làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới.

Bên cạnh đó, đồng bào Phật giáo Hòa hảo cũng chung tay, góp sức may khẩu trang để tặng cho người dân với gần 5.000 cái.

Tổng trị giá cho việc may khẩu trang trên địa bàn huyện Tháp Mười là 117 triệu đồng. Kinh phí này do các mạnh thường quân tài trợ.

Hiện các tổ may khẩu trang vẫn đang tiếp tục may. Để tránh tập trung đông người, thành viên các tổ nhận vải về may tại nhà.

Hoàng Kha/THĐT