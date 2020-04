Thành phố New York (Mỹ) có hơn 10.000 ca mắc Covid-19 tử vong

Số ca tử vong chính thức do Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) đã vượt mốc 10.000 sau khi họ tính thêm hàng ngàn ca tử vong trước đó không được tính.

Theo cách tính mới được công bố vào hôm 14/4, tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 ở thành phố New York đã được tính thêm tới 3.778 trường hợp, nâng tổng số trước đó là 6.589 ca lên thành 10.367 trường hợp.



Đưa bệnh nhân Covid-19 lên xe cấp cứu ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trước đây, thành phố New York không tính những người chết ở nhà mà chưa được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Họ cũng không tính các trường hợp chết tại trại dưỡng lão hay bệnh viện nhưng chưa có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus nói trên.

Thị trưởng New York, Bill de Blasio, thừa nhận vào tuần trước rằng con số tử vong thực sự cao hơn nhiều so với thống kê chính thức và cho hay thành phố sẽ bắt đầu đưa vào dữ liệu thống kê của mình các trường hợp chưa được tính.

Số liệu thống kê mới bao gồm các ca tử vong tính đến ngày 13/4. Và ngay cả con số này cũng được cho là vẫn thấp hơn con số tử vong thực tế.

Những ca được tính thêm là những trường hợp không có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng lại mắc Covid-19 hoặc dấu hiệu gì đó tương tự là nguyên nhân gây tử vong.

Quan chức y tế New York Oxiris Barbot tuyên bố: “Sau mỗi ca tử vong là một người bạn, một thành viên gia đình, một người yêu dấu. Chúng tôi đang tập trung đảm bảo rằng mỗi người dân New York chết do Covid-19 thì đều được đưa vào thống kê”.

Số ca tử vong tăng nhanh đã khiến các nhà xác và nhà tang lễ của thành phố New York bị quá tải.

Tính đến tối 13/4 (giờ Mỹ), thành phố này có 107.263 ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận. Người ta cho rằng còn có nhiều ca nhiễm nữa nhưng chưa được phát hiện do thiếu xét nghiệm.

Những người tử vong mà giấy chứng tử không đề cập virus corona thì hiện chưa được tính vào bảng thống kê chung của thành phố New York.

(Theo: Trung Hiếu/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/thanh-pho-new-york-my-co-hon-10000-ca-mac-covid19-tu-vong-1037367.vov