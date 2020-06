Thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT năm 2020 tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban

“Việc tổ chức kỳ thi phải nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và an toàn”. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Đồng Tháp. Cuộc họp diễn ra vào sáng ngày 16/6.

Kỳ thi năm nay, mỗi tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi do sở GD&ĐT chủ trì, để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh.

Theo Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Đồng Tháp được công bố tại cuộc họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban Thường trực. Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan là thành viên.

Nhấn mạnh quyết tâm đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn ở tất cả điểm thi. Tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, nghỉ, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và thành viên các điểm thi. Cùng với đó là đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Đồng Tháp dự kiến có hơn 13.300 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 200 thí sinh so với năm 2019). Tỉnh dự kiến bố trí 30 điểm thi đặt tại 12 huyện, thị xã, thành phố. Thí sinh tự do (chưa tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp trung học phổ thông thi lấy điểm để xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp) thi tại 4 điểm thi trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 09 và 10/8. Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 27/8/2020.

Duy Khánh/THĐT