Tập trung lực lượng cứu nạn, cứu hộ bằng đường thủy Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế

Việc cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 cũng đang được khẩn trương thực hiện. Sáng nay (18/10), khi thời tiết có dấu hiệu tạnh mưa, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh TT-Huế cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, người dân thông thuộc địa bàn, sông nước ở địa phương cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Sau khi bàn bạc thống nhất phương án tác chiến làm sao cho an toàn, hiệu quả, lực lượng Công an, quân đội đã phối hợp đi vào hiện trường vụ sạt lở. Hiện nay, tuyến đường 71 đang bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong nhiều ngày nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh TT. Huế vẫn nỗ lực, tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa 24 cán bộ công nhân, 2 thi thể ra ngoài; đồng thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người ở lại.