Tam Nông: Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp bắt đầu các phần việc của chiến dịch mùa hè xanh

Sau lễ ra quân Chiến dịch mùa hè xanh, sinh viên Đồng Tháp đã tỏa đi các địa phương bắt tay ngay vào những phần việc ý nghĩa.

Tại huyện Tam Nông, từ ngày 20/7 – 03/8, hơn 50 sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp tham gia chiến dịch về các xã Phú Thọ và Phú Thành B và thị trấn Tràm Chim.

Đoàn trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Huyện Đoàn Tam Nông tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2020 tại thị trấn Tràm Chim, xã Phú Thọ và Phú Thành B – huyện Tam Nông.

Tại đây, sinh viên cùng với thanh niên địa phương sẽ tham gia các hoạt động như: Thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động an sinh xã hội; góp phần xây dựng cụm tuyến dân cư xanh an toàn và các tuyến đường hoa; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện chương trình chuyến xe start up, tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, tư vấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức các hoạt động hè và tặng quà cho thiếu nhi…

Chí Cường/THĐT