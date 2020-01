Tài xế bỏ chạy khi cảnh sát dừng xe đo nồng độ cồn

Mấy ngày nay, lực lượng CSGT trong cả nước đồng loạt ra quân xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn. Tối qua, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt – Công an TP.HCM tiếp tục lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên xa lộ Hà Nội, quận 2. Trong khoảng 2 giờ kiểm tra, cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều lái xe vi phạm về nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt. Thâm chí có trường hợp tài xế bỏ chạy khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Theo đó, khoảng 22h, nam tài xế (27 tuổi, quê Nghệ An) lái ôtô chở theo một cô gái có biểu hiện say xỉn nên CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, thổi nồng độ cồn. Khi thấy cảnh sát, tài xế này đổi vị trí lái xe cho cô gái rồi bất ngờ mở cửa, băng qua đường, chạy vào khu dân cư. Tổ cảnh sát đuổi theo nhưng không kịp. Trong lúc cảnh sát gọi chi viện thêm công an phường để tìm kiếm thì nam tài xế xuất hiện, hợp tác với cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, thiết bị đo nồng độ cồn hiển thị số 0,177 mg/1 lít khí thở. Tài xế thừa nhận với CSGT trước đó đã uống 1 lon bia trong buổi liên hoan cách đó 2 tiếng đồng hồ. Nhiều lái xe cho biết mình chỉ uống 1 ly bia. Tuy nhiên nhiều tài xế ô tô đã bị xử phạt ở khung thấp nhất là 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng và bị tạm giữ ôtô 7 ngày.