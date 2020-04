Số ca mắc Covid-19 vượt mốc 400.000, Mỹ đẩy nhanh sản xuất máy thở

Số ca mắc Covid-19 được xác nhận tại Mỹ đã vượt quá 400.000, trong đó có 12.864 trường hợp tử vong, NBC cho biết.

Thành phố New York, thuộc bang New York, tâm chấn dịch bệnh thông báo đã ghi nhận mức kỷ lục 800 ca tử vong do Covid-19 trong 1 ngày.

Trước đó, thống đốc bang New Yorrk Andrew Cuomo cho biết, số bệnh nhân phải nhập viện do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bang này đã gia tăng mạnh và người dân vẫn cần phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. “Chúng ta cần phải sáng suốt. Chúng ta phải an toàn. Chúng ta hãy làm điều đó bằng cách ở trong nhà”, ông Cuomo phát biểu với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (7/4) dự báo, Mỹ có thể sớm tiến tới đỉnh dịch khi số người tử vong trong 1 ngày tại quốc gia này lên tới gần 2.000. Hiện chính phủ vẫn đang nỗ lực phân phối vật tư y tế cần thiết cho các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng thống Trump cho biết, sẽ có khoảng 110.000 máy thở sẵn sàng được cung cấp trong những tuần tới khi các công ty Ford và General Motors đẩy nhanh quá trình sản xuất.

(Theo: Hồng Anh/VOV.VN)

