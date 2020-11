Siêu bão Goni mạnh nhất trong năm đổ bộ đất liền Philippines

Siêu bão Goni sáng sớm 1/11 đã tiến vào đất liền Philippines. Đây là cơn bão mạnh thứ hai trong hơn một tuần qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Trước đó, tối qua, chính quyền các địa phương Philippines được dự báo nằm trong phạm vi đổ bộ của siêu bão Goni đã tiến hành sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao.



Bão Goni. Ảnh: Weather.

Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết, bão Goni mạnh lên thành siêu bão lúc 2h sáng nay, với sức gió duy trì tối đa 225km/h và gió giật lên tới 280km/h khi đổ bộ vào thị trấn Bato thuộc tỉnh Catanduanes phía Đông Nam đảo Luzon lúc 4h50 sáng nay (1/11). Bão vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng Tây- Tây Nam với tốc độ 25km/h.

Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại về người và của do bão. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương Philippines được dự báo là nằm trong phạm vi đổ bộ của siêu bão Goni đã tiến hành sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng do mưa lớn và gió mạnh.

Ông Ricardo Jalad, Giám đốc điều hành Hội đồng Xử lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Philippines khẳng định: “Siêu bão Goni khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây ra mưa từ to đến rất to, vì thế có thể xảy ra lũ qét và sạt lở đất. Các địa phương cần tăng cường cảnh giác và phòng tránh nguy cơ thiệt hại do bão”.

Bão Goni được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất hoành hành tại Philippines kể từ sau bão Haiyan tháng 11/2013 khiến hơn 6 nghìn 300 người thiệt mạng. Các cảng và sân bay đã bị đóng cửa, các trường học, phòng tập thể dục và trung tâm sơ tán do chính phủ điều hành đang được sử dụng làm nơi trú ẩn khẩn cấp. Trong khi đó giới chức sân bay tối qua thông báo, sân bay quốc tế ở thủ đô Manila sẽ dừng hoạt động trong 24h kể từ 10h hôm nay.

Tuy nhiên, tình hình mưa bão cũng khiến Philippines đối mặt khó khăn khác: đó là đảm bảo giãn cách xã hội tại các trung tâm sơ tán nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Philippines là nước có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

Bà Ding Diesto-aquino thuộc chính quyền tỉnh Kedong cho biết: “Philippines thường xuyên phải hứng chịu bão, nhưng năm nay là một năm đặc biệt. Ngoài bão chúng ta còn phải đối mặt với dịch bệnh. Vì thế ngay cả đối với công tác sơ tán người dân chúng tôi cũng gặp khó khăn bởi không thể tập trung người dân ở một nơi.”

Philippines mỗi năm hứng chịu trung bình 20 cơn bão. Đường đi của siêu bão Goni gần với những khu vực chịu ảnh hưởng của bão Molei cách đây 1 tuần, khiến 22 người thiệt mạng và nhấn chìn nhiều nhà cửa, làng mạc. Hiện một cơn bão khác mang tên Atsani ngoài khơi Philippines cũng đang dần mạnh dần lên. Dự báo, bão Goni sẽ suy yếu khi tiến gần tới khu vực thủ đô Manila, trước khi đi vào Biển Đông vào sáng mai (2/11).

(Theo: Thu Hoài/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/sieu-bao-goni-manh-nhat-trong-nam-do-bo-dat-lien-philippines-814366.vov