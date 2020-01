Sát hại bố bạn gái vì bị cấm cản tình cảm

Nảy sinh tình cảm với con gái ông Th. nhưng bị từ chối, ngăn cấm nên Phạm Văn Thao nảy sinh ý định giết ông Th. để trả thù.Ngày 19-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Thao (31 tuổi, ở khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh, Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-1, Thao đến nhà ông Phạm Đ.Th. (SN 1975, ở khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh) và đã xảy ra cãi vã, xô xát với chủ nhà. Ngay sau đó, Thao dùng dao mang theo trong người chém và đâm vào người ông Th. rồi bỏ về nhà ở gần đó. Đến 16 giờ cùng ngày, người thân mới phát hiện, đưa ônh Th. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ngay trong chiều 18-1, Phạm Văn Thao đã bị cơ quan công an bắt giữ tại nhà riêng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân vụ trọng án do Thao nảy sinh tình cảm với con gái ông Th. nhưng bị từ chối. Gia đình ông Th. cũng nhiều lần ngăn cấm Thao nên thanh niên này nẩy sinh ý định giết người trả thù. Được biết, Thao từng bị tai nạn giao thông khiến thần kinh có biểu hiện bất thường, không có công việc ổn định.

Theo: Đức/NLĐ