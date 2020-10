Sáng Miền Tây - Thứ tư, 28/10/2020

– Bão số 9 đổ bộ vào đất liền, miền Trung gồng mình chống bão trong đêm. – Trong 1 ngày, 2 tàu cá bị chìm, 16 ngư dân mất tích ở Bình Định do tránh bão số 9. – Qua 3 tháng không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP. HCM phải cách ly 38 người liên quan đến ca nghi mắc Covid-19. – Thêm một hậu quả do say rượu, một người đàn ông ở Yên Bái tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong; – Sữa nóng đổ vào người, gia đình dùng kem đánh răng bôi khiến bé trai 7 tháng tuổi bị phỏng nặng.