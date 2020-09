Sáng Miền Tây - Thứ tư, 23/9/2020

– An Giang và Sóc Trăng khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm góp phần nâng cao đời sống, kinh tế của người dân. – Từ ngày mai, 24/9, phố cổ Hội An đón khách tham quan trở lại với nhiều ưu đãi để kích cầu du lịch. – Lộ thêm sự thật về “Tịnh thất bồng lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ”, không phải nơi nuôi trẻ em cơ nhỡ như tự giới thiệu. – Hôm nay tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người phụ nữ lọt xuống mương nước mất tích ở Đồng Nai.