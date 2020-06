Sáng Miền Tây - Thứ năm, 25/6/2020

Những tin chính: – Thủ tướng đồng ý việc Tạm dừng lập quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. – Cục Bảo vệ thực vật đang xác minh sự việc Campuchia cấm nhập khẩu 6 loại nông sản từ Việt Nam. – Thêm một trường hợp sai hóa đơn tiền điện ở Nghệ An, xài 500.000 tiền điện nhưng nhận hóa đơn 16 triệu. – Công an tỉnh Khánh Hòa, Giáng 2 cấp hàm, đưa CSGT bị tố “gạ tình” ra khỏi ngành công an. – Vụ máy bay khiến 97 người chết ở Pakistan hồi tháng 5 được xác định là do các phi công mải mê bàn tán về đại dịch Covid-19. Mời xem chương trình qua video clip: