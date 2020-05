Sáng miền Tây - Thứ Ba, 05/5/2020

Những tin chính:

– Bệnh nhân covid-19 thứ 251 tại hà nam tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19.

– Hơn 3.6 triệu người nhiễm covid-19, Nga trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh thế giới.

– Ấn tượng tuần lễ thời trang trực tuyến ở TRUNG QUỐC giữa mùa dịch bệnh

– Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ 29 đối tượng về hành vi đánh bạc.

– Cháy quán karaoke ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng tại HẢI DƯƠNG.