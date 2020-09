Sáng Miền Tây - Chủ nhật, 27/9/2020

– Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi thư cảm ơn cả nước đã giúp đỡ thành phố chiến thắng dịch Covid-19. – WHO cảnh báo số ca tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới có thể tăng gấp đôi so với hiện tại, lên mức khoảng 2 triệu người. – Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình lên tiếng vụ dựng khẩu hiệu 11 chữ nhưng tốn đến 10 tỷ đồng ngân sách. – Đâm chủ loa kéo tử vong vì giành hát karaoke, một đối tượng lãnh 19 năm tù.