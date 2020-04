Sa Đéc: Cần có tư duy tích cực khôi phục kinh tế sau dịch Covid-19

Ngày 23/4, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Sa Đéc. Nội dung làm việc là đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực khá mạnh đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Sa Đéc trong 2 tháng 3 và 4/2020.

Tính đến cuối tháng 3, thành phố có 14/516 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2019. Số hộ kinh doanh bị giải thể là 85 hộ, tăng gần 35% so với cùng kỳ. 9 doanh nghiệp bị thiệt hại từ 30-70% doanh thu trong quý I và tháng 4.

Sản lượng sản xuất bột gạo của thành phố cũng giảm đáng kể đến 30% so với thời điểm trước Tết. Tính từ ngày 01/4 đến nay, sản lượng bột của các hộ giảm từ 50 đến 70%. Nguyên nhân do các quán phục vụ ăn uống tạm dừng hoạt động nên việc tiêu thụ sản phẩm hủ tiếu, bánh phở rất khó khăn.

Cũng do ảnh hưởng từ dịch bệnh, lượng khách du lịch giảm 87% so với cùng kỳ, trong đó lượng khách quốc tế giảm đến 85%. Khoảng 50% nhà nghỉ, khách sạn tạm ngưng phục vụ khách lưu trú. Cùng thời gian, do người dân hạn chế đi lại nên hầu như không có khách lưu trú.

Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến các đối tượng yếu thế như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, nhất là lao động tự do, bán vé số. Thành phố cũng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng với trên 2.900 suất quà được trao tặng, vận động thành lập 3 cây ATM gạo phục vụ miễn phí cho người nghèo hàng ngày.

Lãnh đạo thành phố Sa Đéc cho biết thêm, mặc dù việc thu ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm là trên 162 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch nhưng những tháng tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có khả năng sẽ không đạt chỉ tiêu.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thành phố cần chú trọng công tác tư tưởng của cả hệ thống chính trị với tư duy tích cực để sớm phục hồi kinh tế, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Đồng thời, thành phố cần có tâm thế chủ động đối phó với tình huống dịch bệnh kéo dài và chú trọng đảm bảo nguồn thu ngân sách, quan tâm an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: Trúc Nguyên – Hoài Thảo/THĐT